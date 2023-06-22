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09:57, 22 июня 2023Силовые структуры

Бывшего генерала МВД России вывезли из колонии в условиях повышенной секретности

Экс-глава ГУЭБиПК МВД России Сугробов вышел досрочно из рязанской ИК после отбытия срока
Денис Сугробов. Архивное фото

Денис Сугробов. Архивное фото. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов освободился из колонии после отбытия срока. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники рязанской исправительной колонии (ИК) обеспечили осужденному условия повышенной секретности, чтобы он не столкнулся за воротами с журналистами, уточняет РЕН ТВ. Сугробова вывезли с территории колонии в автомобиле с тонированными стеклами и без номеров.

6 июня стало известно, что Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил ходатайство экс-генерала МВД об условно-досрочном освобождении (УДО). Он провел в заключении шесть лет из 12 назначенных судом без взысканий, но получил 17 поощрений от администрации ИК.

19 декабря 2017 года Верховный суд России смягчил приговор Сугробову, назначив 12 лет вместо 22 лет. Его признали виновным в организации преступного сообщества с участием подчиненных.

По версии следствия, сотрудники ГУЭБиПК создавали условия для получения чиновниками взяток, а затем предлагали им «сдавать» других коррупционеров. Таких оказалось 30 человек. Как полагает Следственный комитет России, генерал и другие полицейские совершили не менее десяти тяжких преступлений, в том числе они пытались спровоцировать на взятку сотрудника ФСБ.

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    Любовь Ширижик
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