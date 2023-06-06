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14:13, 6 июня 2023Силовые структуры

Осужденный на 12 лет генерал Сугробов выйдет по УДО

Бывший начальник ГУЭБиПК МВД России Денис Сугробов выйдет по УДО

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Бывший руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, такое решение принял Скопинский районный суд Рязанской области, рассматривая соответствующее ходатайство фигуранта.
Отмечается, что за шесть лет, проведенных в колонии, он не имел взысканий, но получил 17 поощрений.

19 декабря 2017 года стало известно, что Верховный суд России смягчил приговор бывшему начальнику антикоррупционного главка МВД: вместо 22 лет генерал должен был провести в колонии 12. Приговор Сугробову вынесли в апреле того же года, его признали виновным в организации преступного сообщества, в котором участвовали его подчиненные.

По версии следствия, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взяток, а затем предлагали им «сдавать» других коррупционеров. Как полагает Следственный комитет России (СКР), генерал и другие полицейские совершили не менее десяти тяжких преступлений, в том числе они пытались спровоцировать на взятку сотрудника ФСБ. В деле 30 потерпевших.

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    Екатерина Власова
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