«Провокационные и недальновидные высказывания». Посол России обвинил сенат США в спекуляциях на тему ядерного оружия

Антонов: идея сенаторов США уравнять ядерные удары по Украине и НАТО приведет к эскалации

Спекуляции американских сенаторов на возможности применения Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине способствуют эскалации напряженности. С таким обвинением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат прокомментировал призыв сенаторов США приравнять возможное применение Россией ТЯО на Украине к нападению на НАТО.

Спекуляции о возможном применении Россией тактического ядерного оружия абсурдны. Провокационные и недальновидные высказывания законодателей США только способствуют эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте Анатолий Антонов посол России в Вашингтоне

Кроме того, Антонов подчеркнул, что размещение такого оружия в Белоруссии происходило на законных основаниях.

Мы не нарушили ни одного международного обязательства и сделали ровно то, что делают американцы на протяжении десятилетий, размещая ядерные бомбы на территориях европейских союзников Анатолий Антонов посол России в Вашингтоне

Резолюция американских сенаторов

Ранее сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия по Украине это следует расценивать как атаку на НАТО.

Мы вносим резолюцию, которая говорит, что если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление, то это должно быть расценено как атака на НАТО Линдси Грэм сенатор США

По мнению Грэма, принятие документа станет сигналом для российского руководства о том, что использование ядерного оружия «приведет к войне с альянсом».

20 июня президент США Джо Байден во время визита в Калифорнию признался, что боится того, что российский лидер Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие. «Это реально», — заявил он.

Позиция Москвы

16 июня президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что применение ядерного оружия со стороны РФ возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности страны, независимости и суверенитету, существованию государства. По его словам, использование ядерного оружия теоретически возможно.

Ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости. Во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия Владимир Путин президент России

Путин подчеркнул, что у России такого оружия больше, чем у стран НАТО. В то же время он отметил, что отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия в качестве элемента ядерного сдерживания.