Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:14, 23 июня 2023Экономика

Россию не стали вносить в черный список FATF

FATF не стала вносить Россию в черный и серый списки

Фото: FATF

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не стала рассматривать вопрос о включении России ни в черный, ни в серый списки. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение организации, опубликованное по итогам пленарного заседания.

При этом FATF приняла решения внести в «серый» список Хорватию, Вьетнам и Камерун. Это означает, что все три страны попадут под усиленный контроль организации и должны будут усовершенствовать свои режимы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Что касается России, FATF подчеркнула, что военные действия, которые Россия ведет на Украине, по-прежнему противоречат ее принципам по продвижению безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы. Группа также подчеркнула, что решение о приостановлении членства России остается в силе.

Кроме того, в FATF предупредили, что в целях защиты международной финансовой системы все юрисдикции, входящие в группу, должны оставаться бдительными в отношении рисков, связанных с обходом антироссийских санкций.

Если Россию в дальнейшем все же внесут в черный список FATF, всем государствам-членам группы, а также их финансовым организациям придется вести усиленную проверку операций со страной и в случае необходимости принимать меры по защите международной финансовой системы. Сейчас в этом перечне находятся Иран, Мьянма и Северная Корея, а в сером –- еще 23 государства, в том числе Турция, ЮАР и ОАЭ.

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков предупреждал, что включение России в черный список принесет больше проблем, чем отключение от системы международных платежей SWIFT, поскольку сделает невозможными переводы за рубеж.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости
    Россию не стали вносить в черный список FATF
    Раскрыта дата возвращения солнечной погоды в Москву
    Генсек НАТО поблагодарил инструкторов альянса за изменение ситуации на Украине
    Сиротам в одном регионе предложили давать жилье без очереди за участие в СВО
    Могильный оценил непопадание в Зал славы НХЛ
    Врач рассказала о неожиданной пользе острых блюд
    Минтруд подготовил поправки об увеличении МРОТ
    Россия, США, Китай, Франция и Британия провели ядерные переговоры в Каире
    Украинский генерал признался в использовании опыта древних греков в боях
    Украинские власти захотели ужесточить наказания за коррупцию в сфере правосудия
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.