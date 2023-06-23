Россию не стали вносить в черный список FATF

FATF не стала вносить Россию в черный и серый списки

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не стала рассматривать вопрос о включении России ни в черный, ни в серый списки. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение организации, опубликованное по итогам пленарного заседания.

При этом FATF приняла решения внести в «серый» список Хорватию, Вьетнам и Камерун. Это означает, что все три страны попадут под усиленный контроль организации и должны будут усовершенствовать свои режимы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Что касается России, FATF подчеркнула, что военные действия, которые Россия ведет на Украине, по-прежнему противоречат ее принципам по продвижению безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы. Группа также подчеркнула, что решение о приостановлении членства России остается в силе.

Кроме того, в FATF предупредили, что в целях защиты международной финансовой системы все юрисдикции, входящие в группу, должны оставаться бдительными в отношении рисков, связанных с обходом антироссийских санкций.

Если Россию в дальнейшем все же внесут в черный список FATF, всем государствам-членам группы, а также их финансовым организациям придется вести усиленную проверку операций со страной и в случае необходимости принимать меры по защите международной финансовой системы. Сейчас в этом перечне находятся Иран, Мьянма и Северная Корея, а в сером –- еще 23 государства, в том числе Турция, ЮАР и ОАЭ.

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков предупреждал, что включение России в черный список принесет больше проблем, чем отключение от системы международных платежей SWIFT, поскольку сделает невозможными переводы за рубеж.

