Россия попросила дружественные страны не ставить ее в один ряд с Северной Кореей

Bloomberg: Россия попросила дружественные страны не включать ее в черный список FATF

Российские власти обратились к представителям дружественных стран с просьбой не вводить ограничения в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). О том, что Россия призвала не вносить ее в черный список наряду с Ираном, Мьянмой и Северной Кореей, сообщает агентство Bloomberg.

«Кремль предупредил, что включение в список FATF приведет к удорожанию и усложнению дальнейшего ведения бизнеса с Россией», — со ссылкой на собственные источники заявило агентство. Первыми о последствиях предупредили Мексику, Малайзию, Турцию и Саудовскую Аравию — потери двух последних оценили в один процент от их ВВП. На следующей неделе этот вопрос собираются обсудить с Бразилией, Китаем и Южной Африкой.

FATF может обсудить ограничения для России на заседании 19-23 июня. Если страну внесут в черный список, всем государствам-членам группы, а также их финансовым организациям придется вести усиленную проверку операций с Россией и в случае необходимости принимать меры по защите международной финансовой системы. Даже попадание страны в серый список приведет к сокращению притока капитала — о чем говорит пример ЮАР, ОАЭ, а также Турции, которые находятся в этом перечне.

Включение России в черный список обернется для ОАЭ сокращением объемов двусторонней торговли и инвестиций, для Турции — потерей доходов от российских туристов из-за потенциальных проблем с обработкой платежей, нарушением контрактов по проектам в области атомной энергетике и строительству газового хаба, ослаблению импорта угля, металлов, нефтепродуктов и пшеницы. Для Саудовской Аравии это создаст угрозы для строительства атомной электростанции и инвестиций в российские энергетические компании. Ограничения повредят импорту нефтепродуктов и алюминия в Малайзию и совместным проектам двух стран. Мексика не сможет внедрить российскую систему платежей «Мир» и столкнется со сложностями с российскими поставками удобрений и металлов.

Ранее о последствиях включения российской стороны в черный список предупредили Индию. Кремль уведомил коллег, что из-за этого решения могут оказаться под угрозой поставки российского вооружения и военной техники и сотрудничество в оборонной сфере. Кроме того, в зону риска попадут совместные авиационные проекты двух стран.

Исключить Россию из «цивилизованных организаций» по версии FATF в марте 2022 года призвал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он потребовал от стран-членов группы немедленно внести Россию в черный список за ее «варварские злодеяния». К первой годовщине с начала боевых действий на Украине в группе заявили, что действия России противоречат основным принципам организации и нарушают взятые обязательства по международному сотрудничеству и взаимному уважению. С этого дня членство страны в организации приостановили.

Росфинмониторинг назвал это решение безосновательным, политизированным и идущим вразрез с целями организации — в первую очередь, в части борьбы с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также в части защиты финансовых систем и экономики в целом. Глава МИД Сергей Лавров сравнил действия Запада с терроризмом.