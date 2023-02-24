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16:52, 24 февраля 2023Экономика

Росфинмониторинг заявил о безосновательности исключения России из ФАТФ

Рофсинмониторинг счел решение ФАТФ о приостановке членства России политизированным

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Росфинмониторинг назвал безосновательным решение группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о приостановлении членства России в организации. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Отмечается, что это решение является безосновательным и выходит за рамки мандата ФАТФ.

Росфинмониторинг также считает решение ФАТФ политизированным и идущим вразрез с целями организации. В первую очередь в части борьбы с финансирование терроризма, распространения оружия массового уничтожения и защитой финансовых систем и экономики в целом.

24 февраля сообщалось, что ФАТФ приостановила членство России. Решение было приурочено к первой годовщине с начала российской спецоперации на Украине. Вместе с тем уточнялось, что за Россией все равно сохраняется ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств.

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Владимир Седов
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