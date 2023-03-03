Лавров сравнил действия Запада по FATF с терроризмом

Лавров сравнил с терроризмом враждебные действия Запада по ограничению прав России в FATF

Действия Запада в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) можно сравнить с терроризмом, заявил глава МИД Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

«Запад разрушает единство глобального контртеррористического фронта. Последний пример — враждебные действия по ограничению прав России в FATF, что по сути сродни потворству международному терроризму», — сказал он.

По его словам, антитеррористический ответ требует отказа от двойных стандартов и скрытых повесток. Пресечение этой линии нельзя делать заложником конъюнктурных соображений и блоковых подходов.

Ранее министр назвал надежных партнеров России в энергетической политике. Он отметил, что в этой области Москва может полагаться на Индию и Китай, а не на страны Запада.