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11:16, 3 марта 2023Мир

Лавров сравнил действия Запада по FATF с терроризмом

Лавров сравнил с терроризмом враждебные действия Запада по ограничению прав России в FATF

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Действия Запада в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) можно сравнить с терроризмом, заявил глава МИД Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

«Запад разрушает единство глобального контртеррористического фронта. Последний пример — враждебные действия по ограничению прав России в FATF, что по сути сродни потворству международному терроризму», — сказал он.

По его словам, антитеррористический ответ требует отказа от двойных стандартов и скрытых повесток. Пресечение этой линии нельзя делать заложником конъюнктурных соображений и блоковых подходов.

Ранее министр назвал надежных партнеров России в энергетической политике. Он отметил, что в этой области Москва может полагаться на Индию и Китай, а не на страны Запада.

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Виктория Кондратьева
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