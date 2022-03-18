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На Украине призвали исключить Россию из «цивилизованных организаций»

Глава МИД Украины Кулеба призвал исключить Россию из FATF и «цивилизованных организаций»
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Murad Sezer / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из «цивилизованных организаций». Он написал об этом на своей странице в Twitter.

В частности, он попросил исключить РФ из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

«Так как Россия продолжает совершать варварские злодеяния, ее необходимо исключить из всех цивилизованных организаций и платформ​​​. Мы призываем все страны-члены FATF исключить Россию и немедленно внести ее в черный список FATF», — уточнил Кулеба.

Ранее в марте Кулеба заявил, что Украина приняла решение координировать совместные шаги по урегулированию кризиса в стране с Турцией. Он также поблагодарил власти Турции за усилия для укрепления мира и стабильности в регионе.

Марина Совина
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