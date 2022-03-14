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МИД Украины принял решение координировать свои шаги с Турцией

Украина решила координировать шаги по урегулированию кризиса с Турцией

Фото: Murad Sezer / Reuters

Украина приняла решение координировать шаги по урегулированию кризиса в стране с Турцией. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

«Провел разговор с моим турецким другом [главой МИД Турции] Мевлютом Чавушоглу. (...) Мы согласились координировать наши совместные шаги по восстановлению мира на Украине», — рассказал дипломат. Кулеба добавил, что благодарен Анкаре за ее усилия по урегулированию.

Турецкие власти пытаются выступить посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Главы внешнеполитических ведомств Украины и России, Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров, даже встречались в Анталье 10 марта. Однако беседа дипломатов была недолгой, а по ее итогам Лавров подчеркнул, что переговорный процесс идет только в рамках общения делегаций двух стран, которые первоначально встретились 27 февраля в Белоруссии.

После встречи с Лавровым в Турции Кулеба также успел пообщаться с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Дмитрий Настасьев
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