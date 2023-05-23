Москва предупредила Индию о последствиях при включении в черный список FATF

Bloomberg: Россия предупредила Индию о последствиях при включении в черный список FATF

Москва предупредила Индию о последствиях при включении российской стороны в черный список Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом пишет Bloomberg.

В материале говорится, что Кремль призвал индийских коллег «во всеуслышание» противостоять любым усилиям Киева по внесению России в черный список. Также уточняется, что попадание даже в серый список грозит проблемами. Помимо этого, по данным издания, высокопоставленные чиновники просили коллег в правительствах других стран-партнеров дать отпор таким ограничениям.

В частности, в случае введения таких мер под угрозой могут оказаться поставки российского вооружения и военной техники в Индию, а также двустороннее сотрудничество в оборонной сфере. Кроме того, в зону риска попадут совместные авиационные проекты, представленные в феврале на выставке Aero India 2023.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сравнил с терроризмом враждебные действия Запада по ограничению прав России в FATF. По его словам, антитеррористический ответ требует отказа от двойных стандартов и скрытых повесток.