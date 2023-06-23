Рогов сообщил, что ВСУ понесли большие потери при попытке штурма под Ореховом

Украинские военные понесли большие потери при попытке штурма первой линии обороны южнее города Орехов в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, войска Украины в третий раз подготовились к штурму в Запорожской области — теперь они хотели вести активные действия на ореховом направлении. В итоге в ночь на 23 июня там шли ожесточенные бои. «Противник понес большие потери техники и живой силы», — сказал Рогов.

Ранее стало известно, что на запорожском направлении российские артиллеристы разбили гаубицу Д-30 вместе с расчетом ВСУ. Рогов тогда сообщал, что огонь по силам Украины вел расчет «Мста-С» калибра 152 миллиметра.

О новой атаке ВСУ на ореховском направлении Рогов сообщал 22 июня. Он уточнял, что украинские военные там задействовали десятки единиц западной бронетехники и не менее трех рот личного состава. Российские военные отразили еще одну атаку ВСУ.

Незадолго до этого Рогов также заявил, что план ВСУ по быстрому прорыву фронта в Запорожской области провалился. По его словам, в Киеве рассчитывали наскоком прорвать российскую оборону и выйти на оперативный простор в направлении Азовского моря.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.