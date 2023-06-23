Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Вероника Кудерметова
Сегодня
18:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Берлин
Даниил Медведев
0:1
2-й сет
live
Роберто Баутиста-Агут
Галле
Хэрриет Дарт
Сегодня
19:30 (Мск)
Анастасия Потапова
Бирмингем
Элина Аванесян
Завтра
11:30 (Мск)
Донна Векич
Берлин
Андрей Рублёв
Сегодня
19:00 (Мск)
Таллон Грикспор
Галле
17:53, 23 июня 2023Спорт

Польский футболист подписал контракт с российской командой

Бывший футболист сборной Польши Мацей Рыбус подписал контракт с казанским «Рубином»

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Бывший защитник сборной Польши Мацей Рыбус подписал контракт с казанским «Рубином». Об этом сообщается на сайте российской команды.

Соглашение с 33-летним футболистом рассчитано на один сезон. Отмечается, что Рыбус перешел в «Рубин» на правах свободного агента.

22 июня московский «Спартак» расторг контракт с Рыбусом. Красно-синие заявили, что договор был аннулирован по соглашению сторон. В команде пожелали защитнику успехов в дальнейшей карьере.

Рыбус перешел из московского «Локомотива» в «Спартак» в июне 2022 года. Контракт футболиста был рассчитан до 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 12 матчей в составе московской команды и забил один мяч.

Из-за перехода в российский клуб Рыбус был отстранен от игр за сборную Польши. Футболист пропустил чемпионат мира-2022 в Катаре и объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    Повреждения ведущего в Крым Чонгарского моста оказались намного серьезнее
    Блогерша перечислила три удешевляющие внешний вид ошибки
    Раскрыта дата возвращения солнечной погоды в Москву
    Генсек НАТО поблагодарил инструкторов альянса за изменение ситуации на Украине
    Сиротам в одном регионе предложили давать жилье без очереди за участие в СВО
    Могильный оценил непопадание в Зал славы НХЛ
    Врач рассказала о неожиданной пользе острых блюд
    Минтруд подготовил поправки об увеличении МРОТ
    Россия, США, Китай, Франция и Британия провели ядерные переговоры в Каире
    Украинский генерал признался в использовании опыта древних греков в боях
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.