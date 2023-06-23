Польский футболист подписал контракт с российской командой

Бывший футболист сборной Польши Мацей Рыбус подписал контракт с казанским «Рубином»

Бывший защитник сборной Польши Мацей Рыбус подписал контракт с казанским «Рубином». Об этом сообщается на сайте российской команды.

Соглашение с 33-летним футболистом рассчитано на один сезон. Отмечается, что Рыбус перешел в «Рубин» на правах свободного агента.

22 июня московский «Спартак» расторг контракт с Рыбусом. Красно-синие заявили, что договор был аннулирован по соглашению сторон. В команде пожелали защитнику успехов в дальнейшей карьере.

Рыбус перешел из московского «Локомотива» в «Спартак» в июне 2022 года. Контракт футболиста был рассчитан до 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 12 матчей в составе московской команды и забил один мяч.

Из-за перехода в российский клуб Рыбус был отстранен от игр за сборную Польши. Футболист пропустил чемпионат мира-2022 в Катаре и объявил о завершении карьеры в национальной команде.