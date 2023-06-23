Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:40, 23 июня 2023Россия

Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 22 июня

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 22 июня, он рассказал в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 9 артиллерийских снарядов по селу Щетиновка в Белгородской области, еще четыре приземлились в селе Журавлевка. Кроме того, под обстрел попало село Цаповка в Борисовском районе — там насчитали шесть прилетов из миномета.

По Волоконовскому району ВСУ выпустили 48 единиц различных боеприпасов. 14 из них упали на окраине хутора Старый, а 23 приземлились в селе Тишанка. Еще 10 снарядов было выпущено по поселку Красный Пахарь, где были повреждены три частных домовладения, газопровод и линия электропередачи. Один прилет зафиксировали в селе Коновалово.

Материалы по теме:
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
23 мая 2023
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
22 мая 2023
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
23 мая 2023

Под обстрел в Грайворонском городском округе попало село Сподарюшино — в районе местного кладбища насчитали 11 прилетов. Село Дроновка атаковали с беспилотника — на его окраине было сброшено взрывное устройство. Еще четыре минометных снаряда упали на территории поля.

В селе Середа Шебекинского городского округа также сбросили взрывное устройство. Помимо этого, там зафиксировали три прилета из миномета. В селе Белянка упали восемь артиллерийских снарядов, а в селе Новая Таволжанка насчитали пять прилетов из миномета.

В течение месяца Белгородскую область более 7800 раз атаковали с территории Украины. Более пяти тысяч снарядов было выпущено по Шебекинскому городскому округу.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости
    Новый пакет санкций против России вступил в силу
    Охлобыстин вспомнил о ДТП с пьяным Ефремовым 10 лет назад
    ПАСЕ призвала МОК отстранить россиян от Олимпийских игр-2024
    Мать запретила Илону Маску драться с Марком Цукербергом
    Экспорт угля из российских портов оказался убыточен
    В российском городе закрыли кафе из-за отравления более 100 человек шаурмой
    Новые камеры в московских магазинах будут изучать поведение покупателей
    Женщину смутила собственная внешность через два месяца после бритья лица
    Юмористка с ТНТ пожаловалась на цены в популярной у россиян европейской стране
    Москвичам с тяжелобольными родственниками помогут по-новому
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.