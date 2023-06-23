Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 22 июня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 22 июня, он рассказал в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 9 артиллерийских снарядов по селу Щетиновка в Белгородской области, еще четыре приземлились в селе Журавлевка. Кроме того, под обстрел попало село Цаповка в Борисовском районе — там насчитали шесть прилетов из миномета.

По Волоконовскому району ВСУ выпустили 48 единиц различных боеприпасов. 14 из них упали на окраине хутора Старый, а 23 приземлились в селе Тишанка. Еще 10 снарядов было выпущено по поселку Красный Пахарь, где были повреждены три частных домовладения, газопровод и линия электропередачи. Один прилет зафиксировали в селе Коновалово.

Под обстрел в Грайворонском городском округе попало село Сподарюшино — в районе местного кладбища насчитали 11 прилетов. Село Дроновка атаковали с беспилотника — на его окраине было сброшено взрывное устройство. Еще четыре минометных снаряда упали на территории поля.

В селе Середа Шебекинского городского округа также сбросили взрывное устройство. Помимо этого, там зафиксировали три прилета из миномета. В селе Белянка упали восемь артиллерийских снарядов, а в селе Новая Таволжанка насчитали пять прилетов из миномета.

В течение месяца Белгородскую область более 7800 раз атаковали с территории Украины. Более пяти тысяч снарядов было выпущено по Шебекинскому городскому округу.