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13:52, 23 июня 2023Спорт

Стали известны зарплаты футболистов «Зенита»

«Спорт день за днем»: Малком получает в «Зените» 3,5 миллиона евро в год

Фото: Футбольный клуб «Зенит»

Нападающий «Зенита» Малком получает 3,5 миллиона евро в год. Об этом стало известно «Спорт день за днем».

По информации источника, самая высокая зарплата в петербургском клубе из россиян у полузащитника Далера Кузяева, который зарабатывает 1,8 миллиона евро в год. Также уточняется, что годовой оклад форварда Матео Кассьерры составляет 1,3 миллиона, на 100 тысяч меньше получает Алексей Сутромин, а Вячеслав Караваев и Арсен Адамов получают по 650 и 500 тысяч евро в год соответственно.

«Зенит» в минувшем сезоне досрочно стал чемпионом России. Петербургский клуб выиграл титул в пятый раз подряд.

9 июня бывший футболист сборной России Денис Глушаков высказался о зарплатах игроков. Спортсмен обратился к считающим гонорары завышенными и предложил им пойти заработать футболом.

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    Алексей Гусев
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