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13:57, 24 июня 2023Спорт

Тренер Анкалаева рассказал об организации следующего поединка бойца

Сухраб Магомедов заявил, что Анкалаев может провести следующий бой в октябре в Абу-Даби

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сухраб Магомедов, тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Анкалаева, рассказал об организации его следующего поединка. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«На словах говорят, что в октябре в Абу-Даби. Но тут все что угодно может быть. У нас сначала был разговор, что соперником может быть Уокер, потом его поменяли на кого-то еще», — заявил Магомедов, добавив, что в данный момент не может предположить, с кем сразится Анкалаев в следующий раз.

11 декабря 2022 года Анкалаев провел поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем. Бой продлился пять раундов и завершился вничью. Российский боец не согласился с судейским решением и пригрозил уйти из промоушена. Глава UFC Дэйна Уайт раскритиковал его за пассивность в первых раундах поединка.

До встречи с Блаховичем Анкалаев одержал девять подряд побед в UFC. Всего на счету 30-летнего уроженца Дагестана 17 побед и одно поражение в профессиональных ММА.

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    Ксения Курашкина
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