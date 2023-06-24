Тренер Анкалаева рассказал об организации следующего поединка бойца
Сухраб Магомедов, тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Анкалаева, рассказал об организации его следующего поединка. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».
«На словах говорят, что в октябре в Абу-Даби. Но тут все что угодно может быть. У нас сначала был разговор, что соперником может быть Уокер, потом его поменяли на кого-то еще», — заявил Магомедов, добавив, что в данный момент не может предположить, с кем сразится Анкалаев в следующий раз.
11 декабря 2022 года Анкалаев провел поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем. Бой продлился пять раундов и завершился вничью. Российский боец не согласился с судейским решением и пригрозил уйти из промоушена. Глава UFC Дэйна Уайт раскритиковал его за пассивность в первых раундах поединка.
До встречи с Блаховичем Анкалаев одержал девять подряд побед в UFC. Всего на счету 30-летнего уроженца Дагестана 17 побед и одно поражение в профессиональных ММА.