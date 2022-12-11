Глава UFC раскритиковал Анкалаева после ничьей в титульном бою

Глава UFC Дэйна Уайт назвал бой Анкалаева и Блаховича за чемпионский пояс ужасным

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскритиковал россиянина Магомеда Анкалаева после ничьей в титульном бою с поляком Яном Блаховичем. Его слова приводит YouTube-канал UFC.

«Я начал отключаться уже после трех раундов. Анкалаев расстроен решением, но что вы от меня хотите? Тебя избивают два раунда, ты переводишь его на землю... Что поделаешь? Иди и дерись», — заявил Уайт, назвав поединок ужасным.

Ранее воскресенье, 11 декабря, Анкалаев и Блахович сразились на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Встреча завершилась ничьей. После этого россиянин пригрозил покинуть промоушен. Поляк призвал отдать чемпионский пояс в полутяжелом весе Анкалаеву. После объявления решения судей Блахович попытался поднять руку соперника, показывая, что считает его сильнейшим в этой встрече.

Ранее 30-летний Анкалаев одержал 9 побед подряд в UFC. Всего на его счету 17 выигранных боев при единственном поражении. В активе 39-летнего Блаховича, помимо встречи с россиянином, 29 побед и 9 поражений.