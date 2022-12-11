Соперник Анкалаева после ничьей призвал отдать россиянину пояс UFC

Соперник Магомеда Анкалаева Ян Блахович после ничьей призвал отдать россиянину пояс UFC

Польский боец смешанного стиля (ММА) Ян Блахович призвал отдать пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе россиянину Магомеду Анкалаеву. Его слова приводит YouTube-канал UFC Russia.

«Мне нужно пересмотреть бой, но я точно не выиграл. Не чувствую себя победителем, мы можем провести реванш», — добавил поляк. После объявления решения о ничьей Блахович попытался поднять руку соперника, показывая, что считает его сильнейшим в этой встрече.

Ранее Анкалаев пригрозил уйти из UFC после окончания боя с польским спортсменом. «Я выиграл бой, но мне не дали этот пояс. Что это вообще такое? Я не могу выиграть у судей. Не знаю, буду ли здесь выступать, пока нет слов», — заявил россиянин.

В воскресенье, 11 декабря, Анкалаев и Блахович сразились на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Встреча завершилась ничьей.

Ранее 30-летний Анкалаев одержал 9 побед подряд в UFC. Всего на его счету 17 выигранных боев при единственном поражении. В активе 39-летнего Блаховича, помимо встречи с россиянином, 29 побед и 9 поражений.