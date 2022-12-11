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10:27, 11 декабря 2022Спорт

Анкалаев пригрозил уйти из UFC после ничьей в титульном поединке

Россиянин Магомед Анкалаев пригрозил уйти из UFC после ничьей в титульном поединке

Фото: Shuttrstock

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев пригрозил уйти из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после ничьей в титульном поединке. Его слова приводит YouTube-канал UFC Russia.

«Я выиграл бой, но мне не дали этот пояс. Что это вообще такое? Я не могу выиграть у судей. Не знаю, буду ли здесь выступать, пока нет слов», — заявил россиянин. Он добавил, что сделал все для победы и ему обидно видеть такой результат.

Ранее в воскресенье, 11 декабря, Анкалаев сразился с поляком Яном Блаховичем за титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе. Встреча на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе завершилась вничью. Таким образом, чемпионский пояс в этой весовой категории остается вакантным.

Ранее 30-летний Анкалаев одержал 9 побед подряд в UFC. Всего на его счету 17 выигранных боев при единственном поражении. В активе 39-летнего Блаховича, помимо встречи с россиянином, 29 побед и 9 поражений.

В другом поединке вечера 18-летний американец Рауль Росас победил удушающим приемом соотечественника Джея Перрина. Росас стал самым молодым дебютантом в истории UFC. На данный момент спортсмен учится в старшей школе.

Ксения Курашкина
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