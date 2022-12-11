Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сент-Луис Блюз
Сегодня
23:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
02:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Завтра
03:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Завтра
04:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
10:02, 11 декабря 2022Спорт

Американский школьник выиграл бой на турнире UFC

Американский школьник Рауль Росас выиграл бой на турнире UFC в Лас-Вегасе

Фото: Shutterstock

Американский боец смешанного стиля (ММА) Рауль Росас стал самым молодым спортсменом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом в Twitter сообщает ESPN MMA.

Росас победил соотечественника Джея Перрина удушающим приемом на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Это был его дебютный поединок в рамках промоушена. На данный момент 18-летний боец учится в старшей школе.

Всего на счету Росаса в карьере семь побед в семи встречах. Шесть из них завершились досрочно, еще одна — решением судей. В активе 29-летнего Перрина 11 выигранных боев при семи поражениях.

В главном поединке вечера за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе сразились россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович. Схватка окончилась ничьей. Таким образом, чемпионский пояс промоушена в этой весовой категории остается вакантным.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Медведев перечислил места нахождения врагов России
Россиянин вручил польскому послу коллаж со снесенными советскими памятниками
Валерия объяснила появление своих откровенных фото в мужском журнале
Соперник Анкалаева после ничьей призвал отдать россиянину пояс UFC
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали множество рейсов
Парламент Южной Кореи поддержал отставку главы МВД после давки в Сеуле
Стало известно о трех перестрелках на севере Косова
Анкалаев пригрозил уйти из UFC после ничьей в титульном поединке
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Российские военные рассказали о встрече с иностранными наемниками в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.