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18:17, 24 июня 2023Россия

Медведев назвал брехней спекуляции на тему былых обид Пригожина

Дмитрий Медведев назвал брехней спекуляции на тему былых обид главы «Вагнера» Пригожина

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал брехней спекуляции на тему былых обид основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Заявление политика приводит ТАСС.

«Спекуляции на тему былых обид, невыполнения неких обязательств со стороны министерства обороны РФ, "ударов" по тыловым расположениям, коррупции чиновников не выдерживают никакой критики. Это брехня», — заявил он в беседе с журналистами.

Ранее Медведев призвал сплотиться вокруг России и президента страны Владимира Путина на фоне действий ЧВК «Вагнер».

23 июня Пригожин заявил, что военные России якобы нанесли удар по тыловым лагерям «Вагнера», и пригрозил применить в ответ силу. После этого в отношении него возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позже Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями и предупредил, что их ждет «неминуемое наказание».

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