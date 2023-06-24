Месси рассказал о возникших при переходе в ПСЖ сложностях

Лионель Месси рассказал, что ему было сложно адаптироваться в «Пари Сен-Жермен»

Аргентинский нападающий Лионель Месси рассказал о сложностях, возникших при переходе в «Пари Сен-Жермен» в 2021 году. Его слова приводит Sportskeeda со ссылкой на BeIN Sports.

«Я приехал поздно, в спешке пришлось адаптироваться в новом сложном для меня и моей семьи городе... Это было тяжело», — заявил форвард. Он отметил, что при этом среди игроков клуба было много его друзей и это стало одной из причин, по которой он выбрал ПСЖ по окончании сотрудничества с «Барселоной».

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. Футболист объявил, что перешел в клуб Главной лиги футбола «Интер Майами».

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.