Раскрыто местонахождение Пригожина незадолго до заявлений об ударе по «Вагнеру»

«Фонтанка»: Пригожин находился в Санкт-Петербурге по состоянию на 18:00-19:00 23 июня

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин незадолго до публикации своих заявлений, за которые в отношении него возбудили дело о вооруженном мятеже, находился в Санкт-Петербурге, утверждает «Фонтанка».

По информации издания, бизнесмен был в городе «по состоянию на 18:00-19:00 23 июня». Источник журналисты не приводят.

В отношении Пригожина поздним вечером 23 июня было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

Между тем к бойцам ЧВК «Вагнер» обратились Центр общественных связей ФСБ и несколько высокопоставленных военачальников. В частности, генерал армии Сергей Суровикин записал обращение, в котором призвал вагнеровцев остановиться и решить все проблемы мирным путем под руководством верховного главнокомандующего. Президент Владимир Путин проинформирован о происходящем, но лично не комментировал ситуацию.

На фоне происходящего поступают данные об усилении мер безопасности в Ростове-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа, и в Москве.