Появились подробности стрельбы около захваченного ЧВК «Вагнер» штаба ЮВО

РИА Новости: около пяти выстрелов прозвучало близ захваченного штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Порядка пяти выстрелов прозвучало близ захваченного бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Такие подробности сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства заявил, что представители ЧВК приказали собравшимся людям разойтись.

Ранее стало известно, что в центре Ростова-на-Дону рядом со штабом ЮВО началась стрельба. Корреспондент «Ленты.ру» Илона Палей заявила, что услышавшие выстрелы люди отбегают подальше от места, однако затем возвращаются, чтобы понаблюдать за событиями.

24 июня Telegram-канал Mash заявил, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» начала устанавливать пулеметы в Ростове-на-Дону и минировать дороги.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Позднее Путин обратился к жителям страны. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».