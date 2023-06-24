Песков высказался о сроках снятия КТО

Песков заявил, что говорить сроках снятия режима КТО пока рано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не может точно сказать, когда будет снят режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС.

«Пока точно вам не могу сказать, но в связи с тем, что сейчас, собственно, этот процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого», — сказал представитель Кремля.

24 июня в столичном регионе, а также Воронежской области был введен режим КТО. Как объяснили в Национальном антитеррористическом комитете, режим был объявлен для пресечения возможных терактов. В связи с этим власти отменили все массовые мероприятия в Москве.

Вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что глава государства весь день вел переговоры с Евгением Пригожиным о прекращении попытки мятежа. Глава ЧВК согласился остановить продвижение колонн техники по территории России и объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.