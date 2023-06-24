Telegram-канал РВНП: в Ставропольском крае усилили меры безопасности

В Ставропольском крае решили усилить меры безопасности. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» (РВНП).

По данным источника, под усиленную охрану взяли здания органов власти.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Режим КТО также был введен в Москве и Московской области.

Также стало известно, что по федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники. Власти Воронежской области попросили граждан временно не пользоваться этой автотрассой и отказаться от индивидуальных транспортных средств.