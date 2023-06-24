В Воронежской области ввели режим контртеррористической операции

В Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Об этом объявил Национальный антитеррористический комитет (НАК), сообщает ТАСС.

Режим КТО также был введен в Москве и Московской области.

Как уточнили в НАК, данные меры приняты «в целях пресечения возможных террористических актов».

Ранее в Воронежской области отменили все массовые мероприятия. Губернатор Александр Гусев сообщил, что все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Он также призвал граждан воздержаться от поездок, в том числе по трассе М-4 «Дон» и по дорогам регионального и местного значения.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в столице усилены меры безопасности и введен дополнительный контроль на дорогах города. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев тоже заявил об усилении мер безопасности в регионе, призвав воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь, за ее пределы. Он отметил, что проводятся антитеррористические мероприятия.