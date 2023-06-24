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03:09, 24 июня 2023Интернет и СМИ

«ВКонтакте» заблокировала одно из заявлений Пригожина

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала одно из заявлений Пригожина по решению Генпрокуратуры

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала одно из заявлений основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на странице пресс-службы принадлежащей компании «Конкорд».

Материал, опубликованный в 21:52 мск 23 июня был заблокирован, на его месте появилось сообщение о блокировке на основании решения Генеральной прокуратуры России от 23 июня 2023 года.

Ранее Минобороны заявило, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Аналогичное заявление сделали в ФСБ.

Вскоре Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж», по которой ему грозит до 20 лет тюрьмы. Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа.

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    Марина Совина
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