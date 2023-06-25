В турецком клубе высказались о переговорах с голкипером сборной России

В «Истанбулспоре» заявили, что клуб не подписал Лунева из-за высокого запроса по зарплате

Главный тренер турецкого «Истанбулспора» Фатих Текке высказался о переговорах с голкипером сборной России Андреем Луневым. Слова специалиста приводит Sport24.

«Стороны не сошлись по финансам — мы не можем подписывать дорогих футболистов с высокими запросами по зарплате», — заявил Текке.

22 мая Лунев покинул немецкий «Байер». Футболист провел три матча за клуб во всех турнирах, пропустив из-за травм 248 дней.

С 2017 по 2021 год Лунев представлял «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми вратарь трижды становился победителем Российской премьер-лиги. За сборную России футболист провел семь матчей.