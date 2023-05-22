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21:37, 22 мая 2023Спорт

«Байер» объявил об уходе российского футболиста

Немецкий клуб «Байер» объявил об уходе российского футболиста Андрея Лунева
Андрей Лунев

Андрей Лунев. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Немецкий футбольный клуб «Байер» объявил об уходе российского вратаря Андрея Лунева по окончании сезона-2022/2023. Об этом сообщается в Twitter леверкузнеской команды.

Футболист провел три матча за команду во всех турнирах, пропустив из-за травм 248 дней. Контракт 31-летнего голкипера с леверкузенцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

В ноябре 2022 года Лунев рассказывал об адаптации к жизни в Германии. Тогда он заявлял, что хотел бы кардинально исправить количество игрового времени за «Байер» и бытовые моменты для семьи.

С 2017 по 2021 год Лунев представлял «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми вратарь трижды становился победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). За сборную России футболист провел семь матчей.

Анастасия Борисова
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