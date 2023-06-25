Неймар рассказал, что мечтает вновь сыграть за бразильский «Сантос»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар назвал клуб своей мечты. Слова спортсмена приводит SNL24.

«Конечно, я мечтаю вновь сыграть в Бразилии, за "Сантос". Надеюсь, однажды это случится. Футбол полон сюрпризов», — рассказал форвард.

Неймар также высказался о своих выступлениях. «Я знаю, каков уровень моего таланта. Я знаю, на что способен. Но футбол не индивидуальный вид спорта. Если бы он был индивидуальным, я бы уже достиг всех своих целей», — заявил бразилец.

4 мая сообщалось о готовности Неймара покинуть ПСЖ. В парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года. При этом бразилец отказался от предложения из Саудовской Аравии с годовой зарплатой в 400 миллионов евро в год, так как планирует остаться в Европе.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро. Ранее он также играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год и за «Сантос» с 2009 по 2013 год.