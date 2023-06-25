Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Жаклин Кристиан
Завтра
12:00 (Мск)
Варвара Грачёва
Бад-Хомбург
Линда Носкова
Отменён
Анна Блинкова
Бад-Хомбург
Виктория Томова
Сегодня
19:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Бад-Хомбург
Андрей Рублёв
Сегодня
15:00 (Мск)
Александр Бублик
Галле
Сабина Лисицки
Сегодня
17:00 (Мск)
Анна Блинкова
Бад-Хомбург
11:09, 25 июня 2023Спорт

Неймар назвал клуб своей мечты

Неймар рассказал, что мечтает вновь сыграть за бразильский «Сантос»

Фото: Clive Rose / Getty Images

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар назвал клуб своей мечты. Слова спортсмена приводит SNL24.

«Конечно, я мечтаю вновь сыграть в Бразилии, за "Сантос". Надеюсь, однажды это случится. Футбол полон сюрпризов», — рассказал форвард.

Неймар также высказался о своих выступлениях. «Я знаю, каков уровень моего таланта. Я знаю, на что способен. Но футбол не индивидуальный вид спорта. Если бы он был индивидуальным, я бы уже достиг всех своих целей», — заявил бразилец.

4 мая сообщалось о готовности Неймара покинуть ПСЖ. В парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года. При этом бразилец отказался от предложения из Саудовской Аравии с годовой зарплатой в 400 миллионов евро в год, так как планирует остаться в Европе.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро. Ранее он также играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год и за «Сантос» с 2009 по 2013 год.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости
    В России оценили роль Лукашенко в переговорах с Пригожиным
    Сбер снизил курс обмена валют
    Губернатор Воронежской области сообщил об уходе ЧВК «Вагнер» из региона
    В Ростовской области сняли ограничение движения по трассам
    Стало известно о работе детских садов в Москве 26 июня
    Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали
    Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
    Неймар назвал клуб своей мечты
    Техника «Вагнера» повредила 10 тысяч квадратных метров дорог в Ростове-на-Дону
    В Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.