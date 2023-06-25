В США рассказали об ударе Киева по Вашингтону

American Greatness: постоянные потребности Украины в оружии ударили по влиянию США в мире

Постоянно растущие запросы Украины по поставкам оружия сильно ударили по обороноспособности и мировому влиянию США. Об этом написал обозреватель American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон в своей новой статье.

Журналист отметил, что глядя тающие на глазах американские запасы оружия, можно сделать вывод: в скором времени Вашингтон не сможет удовлетворять «неуемные» потребности Киева и обеспечивать военную поддержку Тайваня, а о вмешательстве в какой-нибудь новый конфликт на Ближнем Востоке не может идти и речи. Хэнсон упрекнул украинские власти за непрекращающиеся незаконные попытки пролоббировать увеличение поставок оружия Украине.

Последние восемь лет Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой Соединенных Штатов так, как еще никому в новейшей истории не удавалось, — заявил автор статьи, отметив, что американским властям придется «разрубить этот запутанный украинский узел», если подобные действия со стороны Киева продолжатся.

Ранее в МИД России оценили перспективы прекращения Западом поставок оружия Украине. Как заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, в Москве не питают иллюзий, что западные страны рано или поздно прекратят отправлять военную помощь Киеву.

Президент США Джо Байден оценил шансы Украины на вступление в НАТО и подчеркнул, что страна может соответствовать стандартам альянса, однако вступление в альянс не происходит сразу.