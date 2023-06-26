В ДНР рассказали об обстановке на флангах в Артемовске

Пушилин заявил, что обстановка на флангах в Артемовске сложная, но остается под контролем

В настоящее время обстановка на флангах в Артемовске сложная, однако остается под контролем. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что положение дел в Артемовске остается под контролем российских военных «как в самом городе, так и по флангам». Пушилину также доложили, что периодически войска Украины стремятся пройти к позициям российской армии. При этом пока все попытки противника на флангах не увенчались успехом, констатировал глава ДНР.

Ранее стало известно о продвижении российских войск в ДНР. Пушилину также доложили о положении дел на авдеевском направлении. Тогда же глава ДНР подметил, сейчас там обстановка «полностью под контролем».

Помимо этого, глава ДНР заявил, что российские подразделения уже заняли укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении. При этом сам укрепрайон, как утверждалось, мешал продвижению российских частей, которые пытались занять его с разных направлений. В настоящее время «Зверинец» находится под полным контролем России.

22 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российскими военными была уничтожена колонна украинских войск, которая следовала с подкреплением в направлении Артемовска. В итоге, как он сказал, ВСУ не смогли провести мероприятия по комплектованию войск.