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20:16, 26 июня 2023Россия

Стала известна судьба кувалды Пригожина

Лидер СРЗП Миронов отказался избавляться от подаренной Пригожиным кувалды

Фото: Telegram-канал Сергея Миронова

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов высказался о судьбе подаренной ему главой частной военный компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным кувалды, отметив, что не собирается от нее избавляться и прятать. Комментарий политика размещен в его Telegram-канале.

«Тут среди политолухов начались гадания, куда я буду прятать кувалду, подаренную мне Евгением Викторовичем Пригожиным. Отвечу так: не дождетесь!» — написал он.

Миронов подчеркнул, что для него подарок Пригожина «прежде всего знак соратничества в святом деле — защиты Родины и борьбы с ее недругами». При этом произошедшее 24 июня, по словам лидера СРЗП, для него абсолютно неприемлемо, «но это не зачеркивает ни прежних отношений с человеком, ни его прежних заслуг».

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23 июня Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, которые заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Кроме того, несколько колонн вооруженных сотрудников компании двинулись в сторону Москвы.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара. В военном ведомстве назвали эти заявления информационной провокацией.

24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его бойцы разворачиваются и направляются в полевые лагеря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером того же дня сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Он добавил, что бойцов «Вагнера» не будут преследовать из-за их боевых заслуг.

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    Игорь Дмитров
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