В Госдуме назвали три варианта судьбы ЧВК «Вагнер» после мятежа

В комитете Госдумы по обороне разошлись во мнениях о судьбе ЧВК «Вагнер» после мятежа

Члены комитета Госдумы по обороне высказались о судьбе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина после мятежа — о возможности ее разгона или легализации, а также перевода бойцов на контракт с Минобороны. Собеседники MK.RU назвали три варианта развития событий и разошлись во мнениях.

В частности, глава комитета Андрей Картаполов считает, что причин для запрета ЧВК в России, в том числе «Вагнера», в настоящее время нет. «Тут ведь все вопросы к руководителю. Тот, кто поднял мятеж, тот и должен отвечать», — пояснил он и добавил, что разгон ЧВК стал бы своеобразным «подарком НАТО и украинцам».

Депутат Ярослав Нилов напомнил, что ранее в нижней палате парламента поднимали вопрос о необходимости легализации ЧВК. «То, что произошло, — это определенный импульс, чтобы какие-либо решения были приняты», — отметил он.

При этом генерал-лейтенант Виктор Соболев подчеркнул, что на данный момент разговоры о легализации ЧВК недопустимы. По его мнению, за отправную точку следует брать слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что бойцы ЧВК, которые не принимали участия в мятеже, смогут подписать контракт с Минобороны России.

23 июня Пригожин обвинил российских военных в обстрелах тыловых лагерей ЧВК и пригрозил «разобраться с Минобороны». Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. После этого в отношении главы группы было заведено уголовное дело по статье об организации мятежа.

В некоторых регионах страны, в том числе в столице, был введен режим контртеррористической операции. 24 июня стало известно, что Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился остановить движение колонн ЧВК на российской территории и вернуть их в полевые лагеря.

