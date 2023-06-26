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10:14, 26 июня 2023Спорт

WTA представила российскую теннисистку под флагом Франции

WTA представила сменившую гражданство россиянку Варвару Грачеву под французским флагом

Скриншот: WTA Tour

Женская теннисная ассоциация (WTA) сменила флаг на странице россиянки Варвары Грачевой. Об этом сообщается на сайте организации.

Теперь сменившая гражданство Грачева представлена под французским флагом. В рейтинге WTA 22-летняя теннисистка занимает 43-е место.

5 июня сообщалось, что спортсменка получила официальное письмо, подтверждающее ее натурализацию. Отмечается, что она соответствует критерию, согласно которому для получения гражданства нужно прожить в стране пять лет.

Спортсменка объяснила, что приняла решение еще до пандемии. «Я живу во Франции более шести лет. У меня хорошая тренировочная база, мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Хочу остаться здесь навсегда», — поделилась она.

6 марта Грачева впервые в карьере вышла в финал турнира WTA. В решающей встрече соревнований в Остине (США) россиянка уступила украинке Марте Костюк.

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