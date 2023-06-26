WTA представила российскую теннисистку под флагом Франции

WTA представила сменившую гражданство россиянку Варвару Грачеву под французским флагом

Женская теннисная ассоциация (WTA) сменила флаг на странице россиянки Варвары Грачевой. Об этом сообщается на сайте организации.

Теперь сменившая гражданство Грачева представлена под французским флагом. В рейтинге WTA 22-летняя теннисистка занимает 43-е место.

5 июня сообщалось, что спортсменка получила официальное письмо, подтверждающее ее натурализацию. Отмечается, что она соответствует критерию, согласно которому для получения гражданства нужно прожить в стране пять лет.

Спортсменка объяснила, что приняла решение еще до пандемии. «Я живу во Франции более шести лет. У меня хорошая тренировочная база, мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Хочу остаться здесь навсегда», — поделилась она.

6 марта Грачева впервые в карьере вышла в финал турнира WTA. В решающей встрече соревнований в Остине (США) россиянка уступила украинке Марте Костюк.