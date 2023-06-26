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17:15, 26 июня 2023Спорт

Организаторы Уимблдона ужесточили условия допуска российских теннисистов

BBC: организаторы Уимблдона изменили декларации о нейтралитете для участия в турнире

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Организаторы Уимблдона ужесточили условия допуска российских теннисистов к турниру. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации издания, изменились формулировки в декларации о нейтралитете, которую обязали подписать всех россиян и белорусов для участия в соревнованиях. Игроков обязали доказать, что они разорвали контракты с компаниями из санкционных списков и с компаниями, которые управляются людьми под санкциями. Отмечается, что на введении этой меры настояло правительство Великобритании.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

Весной 2022 года теннисистам из России и Белоруссии запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях россияне выступают в нейтральном статусе.

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    Андрей Стрельцов
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