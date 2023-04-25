Российские игроки подписали декларацию нейтральности ради участия в Уимблдоне

Reuters: российские теннисисты подписали декларацию нейтральности ради участия в Уимблдоне

Российские теннисисты подписали декларацию нейтральности ради участия в Уимблдоне-2023. Об этом сообщает Reuters.

«Мы прислушались к прошлогоднему фидбэку от спортсменов. Они хотели иметь право выбора и возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что подписываются», — заявила Салли Болтон, исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC). Она не стала разглашать число подписавших документ спортсменов и их фамилии.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, объявила о решении допустить российских и белорусских теннисистов к турниру в 2023 году. Уточнялось, что принять участие в нем спортсмены смогут только в нейтральном статусе и только после подписания «декларации о нейтралитете».

Весной 2022 года российских теннисистов отказались допускать к турнирам в Великобритании, из-за чего отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях россияне выступают в нейтральном статусе.