Игрок «Динамо» Захарян не вел переговоров с представителями Федерации футбола Армении

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян ответил на вопрос о переговорах с Федерацией футбола Армении. Его слова передает «Чемпионат».

Захарян заявил, что не вел никаких переговоров во время отдыха в Армении. «Все хорошо, перезагрузился. Просто отдыхал, я в первый раз там был, посмотрел всякие интересные места, ознакомился, отдохнул», — заявил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Захарян может получить армянский паспорт и начать выступать за сборную Армении. Отмечалось, что также игрок мог перейти в чемпионат Армении, чтобы позднее оформить трансфер в одну из топ-лиг Европы.

В июне Захарян вошел в список из 100 номинантов на ежегодную премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому (до 21 года) футболисту года в Европе. В завершившемся сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал десять результативных передач.