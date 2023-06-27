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10:03, 27 июня 2023Экономика

Россияне стали страховать машины без гарантии производителя

«Ъ»: страховые полисы на автомобили заменили для россиян страховку от производителей

Фото: SOCMIA Fotografía / Unsplash

Россияне стали чаще страховать автомобили, ввезенные по параллельному импорту и лишенные официальной гарантии от производителя. Об этом со ссылкой на дилеров и автомобильные компании сообщает «Коммерсантъ».

Полисы, призванные заменить гарантию от производителей автомобилей, появились в России в декабре 2022 года. Их стоимость составила 70-130 тысяч рублей в год для бюджетных машин и от 200 тысяч рублей — для премиум-брендов. Несмотря на высокие цены, новые страховые продукты стали наиболее популярны среди покупателей дорогих машин. Полисы на транспорт премиум-сегмента оформляет каждый седьмой покупатель, а на машины эконом и комфорт-сегментов — лишь один из десяти водителей, добавил основатель «ГТК Холдинга» Саид Залиев.

По словам директора дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталия Княгиничева, популярность страховых полисов среди покупателей дорогих автомобилей объясняется особенностью поставок транспорта в рамках параллельного импорта. Ввезенный из-за рубежа премиум-транспорт обходится от 8 до 40 миллионов рублей и даже выше, поэтому и стоимость страховки не воспринимается клиентами большой нагрузкой. Дилеры массового сегмента при этом, как правило, продают «гарантию» от себя, добавил он.

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Как ранее сообщили представители страховщиков, за последние три месяца запчасти для дорогих автомобилей подорожали на 12-14 процентов. Всего же с начала спецоперации на Украине и прекращения поставок в Россию комплектующих от зарубежных автопроизводителей стоимость комплектующих в среднем выросла почти на 30 процентов, а по ряду позиций — в полтора раза.

Для решения проблемы дефицита запчастей автодилеры призвали продлить действие сертификатов соответствия на импортные запчасти, чтобы те не застревали на таможне. В правительстве тем временем предложили рассмотреть возможность повторного использования подержанных деталей, а в Госдуме выдвинули идею восстанавливать бывшие в употреблении комплектующие.

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    Вячеслав Агапов
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