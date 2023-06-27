Футболист «Монако» Головин подорожал

Стоимость российского игрока «Монако» Александра Головина выросла до 28 миллионов евро

Стоимость российского футболиста «Монако» Александра Головина выросла по итогам сезона. Соответствующие данные обновились на портале Transfermarkt.

27-летний игрок подорожал с 25 до 28 миллионов евро. По этому показателю полузащитник занимает 23-е место в чемпионате Франции. При этом Головин остается самым дорогим российским футболистом.

Ранее Головина номинировали на звание автора лучшего гола в чемпионате Франции в сезоне-2022/2023. На голосование вынесли эпизод из матча 17-го тура против «Бреста». Россиянин дальним ударом пробил в верхний угол и принес команде победу (1:0).

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне он провел за клуб 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.