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16:05, 27 июня 2023Спорт

Футболист «Монако» Головин подорожал

Стоимость российского игрока «Монако» Александра Головина выросла до 28 миллионов евро

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Стоимость российского футболиста «Монако» Александра Головина выросла по итогам сезона. Соответствующие данные обновились на портале Transfermarkt.

27-летний игрок подорожал с 25 до 28 миллионов евро. По этому показателю полузащитник занимает 23-е место в чемпионате Франции. При этом Головин остается самым дорогим российским футболистом.

Ранее Головина номинировали на звание автора лучшего гола в чемпионате Франции в сезоне-2022/2023. На голосование вынесли эпизод из матча 17-го тура против «Бреста». Россиянин дальним ударом пробил в верхний угол и принес команде победу (1:0).

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне он провел за клуб 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

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