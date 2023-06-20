Головина номинировали на звание автора лучшего гола сезона в чемпионате Франции

Гол Головина номинировали на звание лучшего в чемпионате Франции в сезоне-2022/2023

Российского полузащитника «Монако» Александра Головина номинировали на звание автора лучшего гола в чемпионате Франции в сезоне-2022/2023. Об этом сообщается в Twitter Лиги 1.

На голосование вынесли эпизод из матча 17-го тура против Бреста. Россиянин дальним ударом пробил в верхний угол и принес команде победу (1:0).

В число номинантов попал также аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, чилийский футболист «Марселя» Алексис Санчес, алжирский полузащитник «Лилль» Адам Унас, алжирский форвард «Ниццы» Биллаль Брахими, малиец Бирам Туре из «Осера» и француз Бенжамен Бурижо из «Ренна».

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне он провел за клуб 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил восемь мячей и совершил семь голевых передач.