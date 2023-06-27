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19:24, 27 июня 2023Наука и техника

Пистолет-пулемет ПП-2000 рассмотрят для включения в аварийный запас пилотов

Пистолет-пулемет ПП-2000 могут включить в носимый аварийный запас военных летчиков

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Пистолет-пулемет ПП-2000, который производит Конструкторское бюро приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»), рассматривают для включения в носимый аварийный запас (НАЗ) пилотов. Об этом представитель холдинга Илья Сидоров сообщил ТАСС.

«Пистолет-пулемет ПП-2000 в настоящее время проходит опытную эксплуатацию в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ, по результатам которой будет принято решение о включении его в носимый аварийный запас военных летчиков. Изделие предназначено для поражения живых целей и создания высокой плотности огня на дальность до 200 метров», — сказал он на прошедшем Международном военно-морском салоне.

По его словам, для стрельбы из ПП-2000 можно использовать различные по мощности боеприпасы калибра 9 на 19 миллиметров, включая бронебойные 7Н31, которые производит «Конструкторское бюро приборостроения».

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Ранее в июне концерн «Калашников» сообщил, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения выполнил контракт по изготовлению самой большой за последние годы партии пистолетных бронебойных патронов.

В мае главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев заявил, что концерн уже передал пистолет-пулемет ППК-20 ВКС России для комплектации носимого аварийного запаса.

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    Даниил Иринин
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