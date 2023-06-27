Глава Росгвардии Золотов рассказал о действиях ведомства во время мятежа

Глава Росгвардии: во время мятежа было решено сконцентрировать силы на подступах к Москве

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о планах ведомства во время мятежа. Об этом сообщает РИА Новости.

Золотов решил объяснить, почему 24 июня мятежники смогли преодолеть большое расстояние. «На том этапе мы концентрировали все кулаки, все силы именно на подступах к Москве. Потому что если разбрасывать группировки, ну они просто прошли бы сквозь них, как нож сквозь масло. Поэтому нужно было сосредоточить кулак для отражения, что собственно и делалось», — рассказал он.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. После этого в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Тогда же в Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара. Там назвали эти заявления информационной провокацией.

Вечером 24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. 27 июня дело прекратили.