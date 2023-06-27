Глава Росгвардии рассказал о переданной жене во время мятежа заначке

Золотов рассказал, что он, как и другие росгвардейцы, отдал заначку жене и пожалел об этом

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что во время попытки вооруженного мятежа он, как и другие росгвардейцы, отдал заначку супруге, а потом пожалел о сделанном. Об этом пишет РИА Новости.

«Скажу, что ребята сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели», — поделился он. На вопрос, отдал ли он заначку своей жене, Золотов сказал: «Да, конечно».

Золотов уточнил, что в этот день был вместе с сыновьями и внуком — они также работают в Росгвардии. Внуку 23 года, добавил он. По словам директора ведомства, все бойцы были готовы стоять насмерть.

Ранее Золотов рассказал о планах Росгвардии во время мятежа и также объяснил, почему 24 июня мятежники смогли преодолеть большое расстояние. «На том этапе мы концентрировали все кулаки, все силы именно на подступах к Москве. Потому что если разбрасывать группировки, ну они просто прошли бы сквозь них, как нож сквозь масло. Поэтому нужно было сосредоточить кулак для отражения, что собственно и делалось», — рассказал он.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям частной военной компании. Тогда же Пригожин пообещал уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. После этого в отношении него возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара и назвали эти заявления информационной провокацией.

Позже бойцы ЧВК появились в Ростове-на-Дону, колонна с их техникой также была замечена на автодорогах на пути к Москве. В некоторых регионах страны, в том числе в столице, был введен режим контртеррористической операции.

Вечером 24 июня Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. 27 июня дело в отношении Пригожина было прекращено.

