Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:45, 28 июня 2023Ценности

Ким Кардашьян уличили в фотошопе на снимках с Недели моды

Фанаты уличили телезвезду Ким Кардашьян в фотошопе талии и груди на снимках с Недели моды

Фото: Victor Boyko / Getty Images

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян появилась на показе Louis Vuitton, который прошел в рамках Недели моды в Париже, и подверглась критике в сети. На соответствующее видео обратили внимание журналисты издания Page Six.

Согласно материалу, авторы Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) под никнеймом @problematicfame опубликовали ролик, смонтированный из исходных снимков папарацци и отретушированных самой бизнесвумен. На размещенных кадрах видно, что знаменитость скорректировала форму живота, уменьшила руки, талию, ноги, грудь, а также подбородок.

Фанаты, в свою очередь, уличили телезвезду в фотошопе и принялись об этом писать в комментариях под постом. «Вы тратите огромные суммы на операции, постоянно худеете и тренируетесь — и вы все еще недовольны собой», «Это очень грустно и показывает, какой она нарцисс», «Она прекрасна, и очень жаль, что не может принять свою внешность», «До этого она и так выглядела неестественно идеально», «Сколько можно ретушировать свои фотографии?» — возмущались они.

Ранее телезвезда Ким Кардашьян снялась в купальнике, и одна деталь на фото смутила ее фанатов. На размещенных кадрах знаменитость позировала у бассейна в ярко-розовом бикини собственного бренда Skims. Комплект состоял из топа с треугольными чашками с завязками на шее и трусов V-образной формы.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости
    Украина анонсировала главные события контрнаступления. Что об этом думают на Западе и в России?
    Дорожным строителям захотели установить порог по импортной технике
    Российские войска отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении
    Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow
    Швейцария отклонила заявку на продажу танков Украине
    Врач рассказала о правильном питании со сладостями
    Президент Польши прибыл в Киев
    Российские войска отразили пять атак ВСУ на одном направлении
    Бактерии в кишечнике предсказали деменцию
    Зампредседателя правительства КЧР заподозрили в создании ОПГ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.