Ким Кардашьян уличили в фотошопе на снимках с Недели моды

Фанаты уличили телезвезду Ким Кардашьян в фотошопе талии и груди на снимках с Недели моды

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян появилась на показе Louis Vuitton, который прошел в рамках Недели моды в Париже, и подверглась критике в сети. На соответствующее видео обратили внимание журналисты издания Page Six.

Согласно материалу, авторы Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) под никнеймом @problematicfame опубликовали ролик, смонтированный из исходных снимков папарацци и отретушированных самой бизнесвумен. На размещенных кадрах видно, что знаменитость скорректировала форму живота, уменьшила руки, талию, ноги, грудь, а также подбородок.

Фанаты, в свою очередь, уличили телезвезду в фотошопе и принялись об этом писать в комментариях под постом. «Вы тратите огромные суммы на операции, постоянно худеете и тренируетесь — и вы все еще недовольны собой», «Это очень грустно и показывает, какой она нарцисс», «Она прекрасна, и очень жаль, что не может принять свою внешность», «До этого она и так выглядела неестественно идеально», «Сколько можно ретушировать свои фотографии?» — возмущались они.

Ранее телезвезда Ким Кардашьян снялась в купальнике, и одна деталь на фото смутила ее фанатов. На размещенных кадрах знаменитость позировала у бассейна в ярко-розовом бикини собственного бренда Skims. Комплект состоял из топа с треугольными чашками с завязками на шее и трусов V-образной формы.