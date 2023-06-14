Одна деталь на фото Ким Кардашьян в бикини смутила пользователей сети

Телезвезда Ким Кардашьян снялась в розовом бикини собственного бренда у бассейна

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян снялась в купальнике, и одна деталь на фото смутила ее фанатов. Соответствующий пост появился на странице блогерши в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах знаменитость позировала у бассейна в ярко-розовом бикини собственного бренда Skims. Так, комплект состоял из топа с треугольными чашками с завязками на шее и трусов V-образной формы. При этом Кардашьян распустила волосы и отказалась от макияжа на лице.

В свою очередь подписчики оценили образ инфлюэнсерши в комментариях. «Ее трусы словно чем-то набиты», «Выглядит так, словно она туда что-то подложила», «Там что-то есть», — отметили пользователи сети.

Ранее Ким Кардашьян заметили в футболке с пятью бывшими возлюбленными ее сестры-модели Кендалл Дженнер. Так, инфлюэнсерша предстала перед камерой в черном наряде с изображением Дженнер, которая была окружена своими экс-избранниками — баскетболистами.