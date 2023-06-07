Ким Кардашьян заметили в футболке с пятью бывшими возлюбленными ее сестры

Ким Кардашьян заметили в футболке с пятью бывшими возлюбленными модели Кендалл Дженнер

Американскую телезвезду и бизнесвумен Ким Кардашьян заметили в футболке с пятью бывшими возлюбленными ее сестры-модели Кендалл Дженнер. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте блогерши и ее девятилетней дочери Норт Уэст.

На размещенных кадрах знаменитость и девочка занимались укладкой волос и танцевали под музыку. При этом инфлюэнсерша предстала перед камерой в черном наряде с изображением Дженнер, которая была окружена своими экс-избранниками — баскетболистами. Среди них — игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Девин Букер, Блэйк Гриффин, Бен Симмонс, Джордан Кларксон и Кайл Кузма, отмечает Page Six.

После публикации видео футболки с подобными принтом стали вирусными в сети. При этом их можно приобрести по цене не выше 25 долларов (примерно две тысячи рублей).

В мае Ким Кардашьян призналась в применении ботокса в неожиданном месте. 42-летняя знаменитость в новом эпизоде вновь начала отрицать слухи о пластических операциях, однако в то же время заявила, что прибегала к инъекциям в области шеи, чтобы скрыть признаки старения.