Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:44, 7 июня 2023Ценности

Ким Кардашьян заметили в футболке с пятью бывшими возлюбленными ее сестры

Ким Кардашьян заметили в футболке с пятью бывшими возлюбленными модели Кендалл Дженнер
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Кадр: HULU

Американскую телезвезду и бизнесвумен Ким Кардашьян заметили в футболке с пятью бывшими возлюбленными ее сестры-модели Кендалл Дженнер. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте блогерши и ее девятилетней дочери Норт Уэст.

На размещенных кадрах знаменитость и девочка занимались укладкой волос и танцевали под музыку. При этом инфлюэнсерша предстала перед камерой в черном наряде с изображением Дженнер, которая была окружена своими экс-избранниками — баскетболистами. Среди них — игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Девин Букер, Блэйк Гриффин, Бен Симмонс, Джордан Кларксон и Кайл Кузма, отмечает Page Six.

Материалы по теме:
Джаред Лето в костюме кошки, Lil Nas в трусах и полуголые Кардашьян. Как звезды эпатировали публику на главном балу года?
Джаред Лето в костюме кошки, Lil Nas в трусах и полуголые Кардашьян.Как звезды эпатировали публику на главном балу года?
2 мая 2023
Виктория Боня в перьях и Ума Турман с декольте: самые роскошные наряды звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Виктория Боня в перьях и Ума Турман с декольте:самые роскошные наряды звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля
16 мая 2023

После публикации видео футболки с подобными принтом стали вирусными в сети. При этом их можно приобрести по цене не выше 25 долларов (примерно две тысячи рублей).

В мае Ким Кардашьян призналась в применении ботокса в неожиданном месте. 42-летняя знаменитость в новом эпизоде вновь начала отрицать слухи о пластических операциях, однако в то же время заявила, что прибегала к инъекциям в области шеи, чтобы скрыть признаки старения.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило о подрыве аммиакопровода украинскими диверсантами
    Ким Кардашьян заметили в футболке с пятью бывшими возлюбленными ее сестры
    В Херсоне затопило храм УПЦ
    В Германии высказались о разрушении Каховской ГЭС
    Телерадиокомпания «Мир» сообщила о попытке взлома ее ресурсов
    На Западе выдвинули предположение о реальных причинах обрушения Каховской ГЭС
    Онколог назвал способ вовремя выявить агрессивные виды рака
    Дочь актера Пореченкова стала фигуранткой дела из-за ДТП с пострадавшим
    Российские средства ПВО сбили украинские истребители Су-27 и МиГ-29
    В затопленной Новой Каховке упал уровень воды
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.