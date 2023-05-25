Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:01, 25 мая 2023Ценности

Отрицавшая пластику Ким Кардашьян призналась в применении ботокса

Отрицавшая пластику телезвезда Ким Кардашьян призналась в применении ботокса в шею

Фото: Allen Berezovsky / Getty Images

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян призналась в применении ботокса в неожиданном месте. Об этом она рассказала в новом эпизоде реалити The Kardashians, отрывок из которого публикует Page Six.

42-летняя знаменитость в новом эпизоде вновь начала отрицать слухи о пластических операциях, однако в то же время заявила, что прибегала к инъекциям в области шеи, чтобы скрыть признаки старения. По словам предпринимательницы, на занятиях по вокалу она не могла задействовать мышцы шеи из-за последствий упомянутых уколов.

Материалы по теме:
Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся Самая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятсяСамая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
6 января 2021
«Почему я не сделала этого раньше?» Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Почему я не сделала этого раньше?»Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
2 марта 2021

«Половина моей шеи заколота ботоксом. Но я никогда не использовала филлеры. Я никогда не меняла форму щек и губ! К тому же, при первом введении ботокса в лицо я столкнулась с огромными синяками, поэтому теперь делаю его с осторожностью, хотя меня и предупреждали о последствиях», — призналась Кардашьян в разговоре с другими участниками шоу.

В апреле младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер также впервые призналась во введении филлеров в лицо. Предпринимательница уточнила, что прибегала к филлерам для изменения черт лица. Кроме того, она увеличивала губы посредством той же косметологической процедуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Грузия запустит для россиян полеты в Европу с одной пересадкой
В Евросоюзе отреагировали на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии
Студент МГИМО заболел корью
Еще одна российская авиакомпания начнет летать на Кубу
Евросоюз назвал сумму заблокированных активов российского ЦБ
Названы главные покупатели российского золота
Стало известно о депрессии у Романа Костомарова
16-летняя российская теннисистка пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос»
Финляндия передала Украине очередной пакет военной помощи
Госдума расширила действие статьи о наказании за экстремистские материалы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.