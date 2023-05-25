Отрицавшая пластику Ким Кардашьян призналась в применении ботокса

Отрицавшая пластику телезвезда Ким Кардашьян призналась в применении ботокса в шею

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян призналась в применении ботокса в неожиданном месте. Об этом она рассказала в новом эпизоде реалити The Kardashians, отрывок из которого публикует Page Six.

42-летняя знаменитость в новом эпизоде вновь начала отрицать слухи о пластических операциях, однако в то же время заявила, что прибегала к инъекциям в области шеи, чтобы скрыть признаки старения. По словам предпринимательницы, на занятиях по вокалу она не могла задействовать мышцы шеи из-за последствий упомянутых уколов.

«Половина моей шеи заколота ботоксом. Но я никогда не использовала филлеры. Я никогда не меняла форму щек и губ! К тому же, при первом введении ботокса в лицо я столкнулась с огромными синяками, поэтому теперь делаю его с осторожностью, хотя меня и предупреждали о последствиях», — призналась Кардашьян в разговоре с другими участниками шоу.

В апреле младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер также впервые призналась во введении филлеров в лицо. Предпринимательница уточнила, что прибегала к филлерам для изменения черт лица. Кроме того, она увеличивала губы посредством той же косметологической процедуры.