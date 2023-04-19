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16:32, 19 апреля 2023Ценности

Кайли Дженнер впервые призналась во введении филлеров в лицо

Телезвезда Кайли Дженнер призналась, что вводила филлеры в лицо и губы

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер ответила на слухи по поводу пережитых пластических операций. Интервью на эту тему опубликовано в журнале Homme Girls.

25-летняя основательница косметической марки Kylie Cosmetics рассказала, что регулярно сталкивается с критикой хейтеров, которые обвиняют ее в сокрытии многократных хирургических вмешательств. «Люди думают, что я легла под нож, чтобы поменять свое лицо, но это ложь! К тому же я уверенный в себе человек», — призналась знаменитость.

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При этом предпринимательница впервые уточнила, что прибегала к филлерам для изменения черт лица. Кроме того, по словам Дженнер, она увеличивала губы посредством той же косметологической процедуры, однако в конечном счете все-таки удалила введенные филлеры из губ в 2018 году. «Люди не понимают силу прически, хорошего макияжа и филлеров», — высказалась она.

Ранее в апреле Кайли Дженнер обругали за пошлые фото во время Пасхи. Знаменитость опубликовала серию фото, на которых она позирует в винтажном платье Jean Paul Gaultier облегающего кроя с декольте и прозрачной юбкой. Таким образом бизнесвумен поздравила поклонников с праздником.

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Майя Пономаренко
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