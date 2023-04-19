Кайли Дженнер впервые призналась во введении филлеров в лицо
Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер ответила на слухи по поводу пережитых пластических операций. Интервью на эту тему опубликовано в журнале Homme Girls.
25-летняя основательница косметической марки Kylie Cosmetics рассказала, что регулярно сталкивается с критикой хейтеров, которые обвиняют ее в сокрытии многократных хирургических вмешательств. «Люди думают, что я легла под нож, чтобы поменять свое лицо, но это ложь! К тому же я уверенный в себе человек», — призналась знаменитость.
При этом предпринимательница впервые уточнила, что прибегала к филлерам для изменения черт лица. Кроме того, по словам Дженнер, она увеличивала губы посредством той же косметологической процедуры, однако в конечном счете все-таки удалила введенные филлеры из губ в 2018 году. «Люди не понимают силу прически, хорошего макияжа и филлеров», — высказалась она.
Ранее в апреле Кайли Дженнер обругали за пошлые фото во время Пасхи. Знаменитость опубликовала серию фото, на которых она позирует в винтажном платье Jean Paul Gaultier облегающего кроя с декольте и прозрачной юбкой. Таким образом бизнесвумен поздравила поклонников с праздником.