Трех российских игроков выбрали во втором и третьем раундах драфта НХЛ

Россиян Канцерова, Суниева и Заврагина выбрали во втором и третьем раунде драфта НХЛ

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали трех российских игроков во втором и третьем раундах драфта. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором раунде «Чикаго Блэкхокс» выбрала под 44-м номером нападающего Романа Канцерова. В третьем раунде под 80-м номером к «Калгари Флеймс» присоединился форвард Айдар Суниев. «Филадельфия Флайерс» задрафтовала под 87-м номером голкипера Егора Заврагина.

Церемония проходит в Нэшвилле с 29 по 30 июня. На ежегодном мероприятии клубы лиги закрепляют за собой права на молодых хоккеистов в возрасте от 18 лет до 21 года. На драфте-2023 в первом раунде были выбраны трое россиян.

Новый сезон НХЛ стартует 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».